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هل ستعترف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان؟

الخميس 24 مايو 2018 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل ستعترف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان؟



القدس/سما/

قال وزير إسرائيلي، إن إسرائيل تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة، وتوقع موافقة الولايات المتحدة على ذلك خلال شهور.

وفي مقابلة مع رويترز، وصف وزير المخابرات إسرائيل كاتس الإقرار بسيطرة إسرائيل على الجولان والقائمة منذ 51 عاما باعتباره الاقتراح الذي "يتصدر جدول الأعمال" حاليا في المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وسينظر إلى أي خطوة من هذا القبيل على أنها متابعة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي مع إيران واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وفتح سفارة أمريكية جديدة بالمدينة هذا الشهر.

وأشادت إسرائيل بتلك الإجراءات، بينما سببت قلقاً شديداً بين كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين.

#اسرائيل #القدس #الجولان

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