المالكي يطلع برلمانيين هولنديين على إحالة طلب التحقيق بجرائم الاحتلال في الجنائية الدولية

رام الله/سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الهولندي على قيام فلسطين باتخاذ خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني من خلال تسليم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إحالة من دولة فلسطين تطالبها بفتح تحقيق فوري في الحالة في فلسطين وخاصة في الجرائم المتصلة بالاستيطان الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وضع المالكي أعضاء اللجنة، خلال لقائه بهم، في مقر البرلمان بمدينة لاهاي، في صورة ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وما يتضمنه هذا الاحتلال من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، وعلى رأسها الاستيطان الإسرائيلي المتواصل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد التزام القيادة الفلسطينية بتحقيق السلام من خلال تطبيق حل الدولتين وفقا لمرجعيات عملية السلام المعترف بها دوليا، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرا إلى أن القدس تمثل قلب القضية الفلسطينية.

وشدد على رفض الجانب الفلسطيني القاطع لقرار الإدارة الأميركية الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مبينا أن الإدارة الأميركية انتهكت المرجعيات الدولية لعملية السلام، واتفاقية أوسلو التي قامت هي برعايتها، وللقانون الدولي، وباتخاذها لهذا الموقف عزلت نفسها عن الاجماع الدولي حول هذه القضية المحورية.

وأكد المالكي لأعضاء البرلمان أن الجانب الفلسطيني يسعى لإيجاد آلية دولية متعددة الأطراف يمكن من خلالها التوصل لاتفاقية سلام وتطبيق حل الدولتين وفقا لمرجعيات عملية السلام والقرارات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذا ما أكد عليه الرئيس محمود عباس خلال إطلاقه لمبادرة السلام خلال كلمته في مجلس الأمن مؤخرا، استنادا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وفي إطار التعاون الثنائي بين فلسطين وهولندا، عبر المالكي عن تقدير الجانب الفلسطيني للدعم الذي تقدمه الحكومة الهولندية لفلسطين من خلال دعم العديد من المشاريع والبرامج التي تنفذ في فلسطين بالعديد من المجالات.

وأشار المالكي إلى أن ما قامت به دولة الاحتلال من قتل لمدنيين عزل في قطاع غزة خلال مشاركتهم بمسيرات سليمة للمطالبة بحقوقهم، يعد جريمة وانتهاك واضح للقانون الدولي، تستوجب فتح تحقيق دولي للنظر في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مشيرا إلى أهمية القرار الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق، موضحا أن قطاع غزة ما زال تحت الاحتلال الإسرائيلي بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر عليه منذ ما يزيد عن إحدى عشر عاما.

وطالب المالكي أعضاء اللجنة بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي من شأنه دعم حل الدولتين وتحقيق السلام بين الطرفين، داعيا إياهم لزيارة فلسطين، والاطلاع عن قرب على حياة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبهم، قدم العديد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية تعازيهم للشعب الفلسطيني ولأسر الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة، وعبروا عن استعداد الجانب الهولندي القيام بأي جهود من شأنها دفع العملية السياسية قدما.