"الكابينت" يصادق على تعديل قانون قرار إعلان الحرب

القدس/سما/

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، على اقتراح تعديل قانون قرار إعلان الحرب، الذي قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد.

وذكرت القناة الثانية العبرية، مساء الأربعاء، أن الكابينت صادق على مشروع قانون لتعديل قانون الاعلان عن الحرب، وجعل القرار بيد الكابينت.

وحسب القناة الثانية، فبعد انتقادات عدة لمشروع القرار القديم، الذي يخول رئيس الوزراء ووزير الجيش بإعلان الحرب دون الرجوع للحكومة أو الكابينت، تم تعديل القانون اليوم، ليصبح الكابينت هو صاحب قرار الإعلان عن الحرب وليس نتنياهو وليبرمان فقط.كما ذكر موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية