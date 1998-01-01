الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية تصوت على قرار لصالح فلسطين

القدس المحتلة / سما /

صوتت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية خلال دورتها الـ71، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين تحت عنوان "الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل".

وطالب القرار من مدير عام المنظمة بتقديم تقرير حول الأوضاع الصحية في فلسطين خلال الدورة المقبلة الـ72 بناء على زيارة ميدانية يقوم بها خبراء من منظمة الصحة العالمية لتقييم الأوضاع والاطلاع على التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في دولة فلسطين، وعلى الانتهاكات الإسرائيلية خصوصا في ما يتعلق بموضوع الإغلاق واستهداف المنشآت الطبية وسيارات الاسعاف والأطقم الطبية وبضرورة تسهيل مرور الأدوية والمواد والمعدات الطبية الأخرى.

كما طالب القرار إسرائيل بضرورة احترام التزاماتها بصفتها عضوا في منظمة الصحة العالمية وبناء على ما هو وارد في دستور المنظمة، حيث أن الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، واستنادا إلى ما ورد في إعلان المأته (كازاخستان) لعام 1978 والمتعلق بالرعاية الصحية الأولية.

وقمت أكثر من أربعين دولة مداخلات مختلفة أشارت جميعها إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة بحق القطاع الصحي الفلسطيني والاستهداف المستمر لجميع منشآته الطبية.

وصوت لصالح القرار 90 دولة، وعارضته 6 دولة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وغواتيمالا، وكندا، فيما امتنعت 20 دولة عن التصويت.