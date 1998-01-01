محكمة إسرائيلية تلغي مرسوما يرحّل مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش"

القدس المحتلة / سما /

ألغت المحكمة المركزية إسرائيلية، الأربعاء، مرسوما لوزارة الداخلية، يرحّل مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، عمر شاكر.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي، قد أصدر مرسوما قبل أسبوعين، يلغي عمل شاكر، بحجة "نشاطاته ضد إسرائيل"، متهما إياه "بالترويج لحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل BDS"، ويأمره بمغادرة إسرائيل في غضون 14 يوما.

وقال إيان ليفين، نائب المدير التنفيذي للبرامج في "هيومن رايتس ووتش" حينها "لا يتعلق الأمر بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان الإسرائيلي".

وأوضحت المنظمة أن "على السلطات الإسرائيلية أن تلغي القرار. تدعم هيومن رايتس ووتش شاكر بالكامل، ووكّلت محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية".