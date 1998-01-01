تلفزيون عبري : عرض مصري وآخر قطري بشأن تفاهمات بين اسرائيل وحماس وهذه اهم التفاصيل..

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة العبرية العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ان اسرائيل تدرس عرضا مصريا وآخر قطري بشأن "تفاهمات بين اسرائيل وحماس" تقوم على اساس وقف اطلاق النار وفتح معابر غزة موضحة ان التفاهمات المقترحة تحظى بدعم دولي و"تخدم مصالح الدول العربية المعتدلة" ولكنها معرضة للفشل لان الرئيس ابو مازن والسلطة الفلسطينية لن تدعم هكذا اتفاق بين حماس واسرائيل.

وحسب القناة التلفزيونية العبرية فان اسرائيل "ستطالب بوقف تام لإطلاق النار وحفر الأنفاق واعادة اسراها والمفقودين، وستتنازل في المقابل عن مطالبتها بنزع السلاح، وستقدم تسهيلات لسكان القطاع، وستمتنع عن المطالبة بعودة السلطة الى غزة".

واشارت الى ان "التفاهمات (المقترحة) تشمل فتح معبر رفح من جانب مصر بشكل شبه دائم للتخفيف عن غزة" وقالت انه "من الواضح أن حماس مهتمة جدا بوقف إطلاق النار وهناك شعور بأن الوسطاء يمكن أن يساهموا في نجاح ذلك بقوة، خاصة بعد أثبت القطريون انفسهم بوقف العنف على حدود غزة".

وقالت القناة التلفزيونية الاسرائيلية ان "مصير هذه العروض سيتضح خلال الايام المقبلة، فالوسطاء يبذلون جهودا كبيرة بدعم دولي لذلك".

واضافت "الهدنة في غزة ستخدم مصالح الدول العربية المعتدلة، ومصر ستكون جزءا من آلية مراقبة تنفيذ التفاهمات، إذا تم التوصل لاتفاق" موضحة ان مخاوف الطرفين تكمن في أن أبو مازن والسلطة الفلسطينية لن يدعموا مثل هذا الاتفاق لأنه سيعتبره اتفاقا بين إسرائيل وحماس ويتجاهل السلطة الفلسطينية.