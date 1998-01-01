جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان: السلطة تحاول عبر تحركاتها قلب الساحة الدولية وهذا ما قاله عن رحيل ابو مازن ..

الأربعاء 23 مايو 2018 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: السلطة تحاول عبر تحركاتها قلب الساحة الدولية وهذا ما قاله عن رحيل ابو مازن ..



القدس المحتلة / سما /

قال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء ان رفع السلطة الفلسطينية لقضايا أمام محكمة الجنايات الدولية وسعيها للانضمام لمنظمات دولية، يهدف إلى خلق مزيد من التوتر السياسي والأمني، مشيرا الى أن إسرائيل "تأخذ على محمل الجد تلك التحركات".

واتهم ليبرمان في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لمقر قيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية السلطة الفلسطينية بـ "محاولة قلب الساحة الدولية من خلال تحركاتها"، داعيا إياها لمحاولة مواصلة تحسين الواقع الحياتي "للسكان بالضفة".

واعتبر رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس من منصبه، وما سيليه من أحداث شأن فلسطيني داخلي"، لكنه استدرك قائلا بان "إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري ولكنها ترى الأمر شأنا داخليا لن تتدخل به".

وادعى أن هناك تحسنا اقتصاديا في الضفة يزداد من شهر إلى آخر ومن عام إلى آخر، مع زيادة في الواردات والصادرات مقارنةً بقطاع غزة الذي قال أنه على السكان أن يسألوا أنفسهم لماذا هذا التدهور في حياتهم. مضيفا "السبب في ذلك قيادة حماس".

#ليبرمان #السلطة #ابو مازن

أخبار ذات صلة

العاروري

العاروري: المصالحة لم تنهار ونواجه مشكلة جوهرية مع السلطة وهذا ما قاله عن دحلان

مشعل

مشعل : لقاءات المصالحة فشلت لسببين وهذا ما قاله عن ابو عمار ..

برهوم

برهوم يشن هجوما لاذعا على الحمدلله بسبب تصريحاته الاخيرة وهذا ما قاله ..

السنوار

السنوار: لا اتفاقات مع القاهرة لوقف مسيرات العودة ..وهذا ما قاله حول صحة الرئيس

غرينبلات - ارشيف

غرينبلات يكشف :لقاء عقد امس بالقاهرة لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل غزة وهذا ما قاله عن حماس

الاحمد - ارشيف

عزام الأحمد يرد على رسالة ياسر عبد به " الغاضبة " وهذا ما قاله ..

الأكثر قراءة اليوم

"صفقة القرن" تتوسع لتشمل "خطة مارشال لغزة" مقابل هدنة دائمة

صور..طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف ميناء غزة البحري

العفاسي يصف حماس بـ "الخونة" ويبرر "الصلح" مع "إسرائيل"

فيديو: هكذا أحرق الشبان ثكنة عسكرية للاحتلال شرق البريج وعادوا بسلام

القناة العاشرة العبرية: صفقة القرن جاهزة.. وهذا هو موعد عرضها

ما هي الصورة التي تلقاها السفير الامريكي لدى اسرائيل واثارت غضب الفلسطينيين؟

فيديو: إسرائيل تحتج لدى هولندا على مقطع يسخر من الأغنية الفائزة باليوروفيجن والسبب غزة

الأخبار الرئيسية

حماس- ارشيف

تلفزيون عبري : عرض مصري وآخر قطري بشأن تفاهمات بين اسرائيل وحماس وهذه اهم التفاصيل..

جيش الاحتلال - ارشيف

بالفيديو: جيش الاحتلال يكشف عن الوحدة التي كان لها دور كبير في أحداث غزة

ميلادينوف - ارشيف

ميلادينوف : غزة على حافة الهاوية و يطرح خطة لانقاذ القطاع

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي تهدد بقصف تل أبيب اذا استمرت الغارات على غزة

قادة الاحتلال

فيديو: لأول مرة.. ضباط إسرائيليون يتحدثون عن أصعب قرارات واجهتهم على حدود غزة