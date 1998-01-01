ميلادينوف : غزة على حافة الهاوية و يطرح خطة لانقاذ القطاع

نيويورك / وكالات /

أعلن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تحاول تعزيز سيطرتها على القدس الشرقية ببناء مشاريع جديدة، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس لمنع نشوب حرب جديدة في غزة.

وقال ملادينوف، إن "الحكومة الإسرائيلية اعتمدت مشاريع بناء جديدة تعزز سيطرتها على القدس الشرقية".

وأضاف ملادينوف، أن "غزة على حافة الهاوية والفلسطينيون فقدوا الأمل بالحل السياسي مشيرا إلى أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لم تدفع، موضحًا أن "هذا قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في القطاع"، مشددا على أنه "يجب التوصل إلى استراتيجية طويلة الأمد في غزة، وإنهاء دائرة العنف"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنع نشوب حرب جديدة.

وطرح المنسق الخاص لعملية السلام على أعضاء مجلس الأمن خطة من 4 محاور لإنقاذ القطاع تتضمن "أولًا تحديد الأولويات بالنسبة للمشروعات التي تم الاتفاق بشأنها خلال السنتين الماضيتين، وثانيًا اعتماد نظام سريع للتبرع بمساعدة من إدارة مشروعات الأمم المتحدة بهدف تسريع تنفيذ تلك المشروعات على الأرض".



ويتمثل المحور الثالث في تعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر من أجل حل أي عقبة سياسية أو إدارية أو لوجستية قد تنشأ، والمحور الرابع يتمثل في مطالبتنا كافة الأطراف بالامتثال لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2014 والذي بموجبه تحجم كافة الفصائل الفلسطينية عن أي عمليات غير مشروعة لتخزين الأسلحة وممارسة العمل العسكري".



ورحب "ميلادينوف " بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح معبر رفح طوال شهر رمضان المبارك" معربا عن الأمل في أن "تسمح الظروف الأمنية بتحركات عبر المعبر أكثر انتظاما".

كما رحب بقرار الحكومة الفلسطينية ب "تزويد قطاع غزة بالأطباء والمواد الطبية الضرورية عقب الأحداث المأساوية التي وقعت في 14 مايو/أيار الجاري".

وطالب إسرائيل بعدم استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين في غزة، مشيرًا إلى أنه على حركة "حماس" ألا "تستخدم المتظاهرين لتغطية زرع قنابل عند السياج الحدودي أو الاختباء بين المدنيين"، وفقا له.