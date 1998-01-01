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تيسير خالد : السفير الاميركي تخطى بغبائه غير المحدود حدود دوره الدبلوماسي وتحول الى مطية

الأربعاء 23 مايو 2018 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا على صورة السفير الاميركي وهو يتلقى هدية من مستوطنين متطرفين يقول :

هذه هي صورة السفير الأميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان وهو يعبر عن سعادته بتلقي هديه من جماعات استيطانية متطرفة ، دون ان يدرك كما ادعى لاحقا طبيعة الهدية ، وهي عبارة عن صورة تظهر " الهيكل "  المزعوم على انقاض المسجد الأقصى .

وأضاف أن الصورة ليست جديدة وتوزيعها ليس بالحدث المدهش ، فهي صورة توزعها هذه المجموعات المتطرفة منذ سنوات على السياح الأجانب وخاصة من الولايات المتحدة الأميركية ، الذين يزورون الحرم القدسي الشريف . وتريد هذه المجموعات من خلال هذا العمل السخيف بناء رواية لتاريخ يعتمد على الاساطير وأقوال العرافين . تدعي وجود هيكل عجزت كل حفريات دولة الاحتلال عن الوصول اليه واكتشافه .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : الجديد الذي يلفت الانتباه هو وجود سفير الولايات المتحدة في الصورة ، سفير تخطى بغبائه غير المحدود حدود دوره الدبلوماسي عندما ارتضى لنفسه ان يتحول الى مطية في صورة بهلوانية .

#تيسير خالد #السفير الاميركي

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