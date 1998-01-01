السفير خيري يثمن جهود ومواقف الأردن اتجاه شعبنا

رام الله / سما /

عبر سفير فلسطين في عمان عطا الله خيري، عن تقدير وتثمين الشعب الفلسطينيوالقيادة الفلسطينية لجهود ومواقف الملك عبد الله الثاني بن الحسين والحكومة والشعب الاردني الشقيق من الاهل في قطاع غزة وجميع الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد في بيان للسفارة اليوم الأرباء، أن هذه المواقف الأخوية الصادقة والشجاعة اعتاد عليها شعبنا الفلسطيني في جميع الظروف والمناسبات وخاصة في أوقات المحن والصعاب.

وأشاد السفير خيري بمكارم الملك السامية للشعب الفلسطيني في أوقات الشدة والتي تمثلت هذه المرة بمضاعفة طاقات وقدرات المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة وتوسعته وتعزيزه بكوادر طبية إضافية مميزة ذات كفاءات عالية لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للجرحى والمصابين في قطاع غزة والمرضى والمراجعين للمستشفى الذي يقوم بدور غير عادي في العلاج وتقديم كل ما يستطيع من اجل تخفيف معاناة ابناء الشعب الفلسطيني.

واعرب خيري عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بالمواقف الاردنية المشرفة ملكا وحكومة وشعبا، وقال: إن توجيهات الملك السامية باستقبال حوالي 25 جريحا ومصابا من قطاع غزة في مستشفيات المدينة الطبية وعلاجهم فيها يدل على المواقف العروبية والأخوية الأصيلة لجلالته والشعب الاردني الشقيق، مؤكدا شكره وتقديره لجميع الكوادر الطبية والفنية والادارية في المدينة الطبية في عمان والمستشفى الميداني الاردني في غزة .

واكد السفير خيري تقديره وتثمينه عاليا للجهود التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي سيرت بتوجيهات ملكية سامية قافلة مساعدات من المواد والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لتوفير امكانيات العلاج والاستطباب لأهلنا هناك.