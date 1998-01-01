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فتح : تصرفات فريدمان تؤكد وجود مخطط امريكي اسرائيلي لهدم المسجد الاقصى

الأربعاء 23 مايو 2018 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت حركة  فتح التصرف اللاأخلاقي للمستعمر الاسرائيلي الذي  يطلق عليه البعض اسم سفير أمريكا في تل أبيب فريدمان، والذي التقط صورا ونشرها لساحات المسجد الاقصى دون وجود للمسجد الاقصى وقد بُني مكانه ما يسمونه الهيكل المزعوم

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي أن هذا التصرف، وهذه الصور والسعادة التي بانت على وجه المستعمر فريدمان تؤكد وجود مخطط ونوايا مبيتة لهدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل المزعوم، وإدخال المنطقة في أتون الصراعات الدينية التي تدمر الاخضر واليابس

وأكد القواسمي أن ما يجري خطير للغاية ، وأن سياسة ترامب مدمرة للمنطقة وللعالم، وتؤجج الاحقاد والكراهية، وتشجع الارهاب وتعطيه الذرائع، وتعمل على تنمية الفكر المتكرف في العالم

#حركة فتح

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