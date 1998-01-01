خريشة : السلطة تدعو للاسراع في التحقيق في جرائم الاحتلال بغزة

جنيف/سما/

أعلن مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الانسان في جنيف ابراهيم خريشة ان لقاء سيعقده بعد غد الجمعة مع رئيس المجلس للاطلاع على اجراءات تشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم الاحتلال تنفيذا لقرار المجلس الاسبوع الماضي، ومحاولة ايجاد الاسماء المناسبة من الخبراء القانونيين والمستقلين وذوي الخبرة والمعرفة.

واشار خريشة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الاربعاء انه سيحث رئيس مجلس حقوق الانسان على ضرورة الاسراع في تشكيل لجنة تقصىالحقائق حول احداث غزة وبدء الترتيبات اللوجستية والفنية لبدء عملها حتى تستطيع ان تقدم تقريرها في شهر مارس/ آذار القادم.وبين مندوب فلسطين لدى جنيف ان شكل لجنة تقصى الحقائق يعتمد على رؤية المجلس، مبينا ان عدد اعضائها سيكون 3 او 5 وسيعاونهم لجنة سكرتارية من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لتقديم الدعم الفني واللوجستي لوضع خارطة طرق لتحرك اللجنة.