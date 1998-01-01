فتح توزع المعونات على الأسر المتحاجة في أريحا والأغوار

اريحا / سما /

وزعت حركة فتح- إقليم أريحا والأغوار والمناطق التنظيمية طروداً غذائية على الأسر المحتاجة في المحافظة.

وقام وفد من حركة فتح بتوزيع الطرود الغذائية التي تشتمل على المواد الأساسية لشهر رمضان على 500 أسرة في قرى أريحا والأغوار. وأكدت الحركة أن عملية التوزيع تجري بعد مسح شامل للعائلات المحتاجة، وأنها مستمرة في حملة التوزيع على باقي مناطق الإقليم خلال الأيام القادمة.

وقالت، إن هذه المواد تأتي بتبرعات من أبناء الحركة وكوادرها والأيادي البيضاء إلى الأسر المحتاجة ضمن مشروع التكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه الحركة في خدمة الشعب الفلسطيني وتوفير كافة المتطلبات الحياتية له.

وأكدت حرصها على التواصل مع المواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم قدر المستطاع والتخفيف عنهم ومساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.