جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح توزع المعونات على الأسر المتحاجة في أريحا والأغوار

الأربعاء 23 مايو 2018 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

وزعت حركة فتح- إقليم أريحا والأغوار والمناطق التنظيمية طروداً غذائية على الأسر المحتاجة في المحافظة.

وقام وفد من حركة فتح بتوزيع الطرود الغذائية التي تشتمل على المواد الأساسية لشهر رمضان على 500 أسرة في قرى أريحا والأغوار.   وأكدت الحركة أن عملية التوزيع تجري بعد مسح شامل للعائلات المحتاجة، وأنها مستمرة في حملة التوزيع على باقي مناطق الإقليم خلال الأيام القادمة.

وقالت، إن هذه المواد تأتي بتبرعات من أبناء الحركة وكوادرها والأيادي البيضاء إلى الأسر المحتاجة ضمن مشروع التكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه الحركة في خدمة الشعب الفلسطيني وتوفير كافة المتطلبات الحياتية له.

وأكدت حرصها على التواصل مع المواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم قدر المستطاع والتخفيف عنهم ومساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

#حركة فتح #المعونات

أخبار ذات صلة

وحدة الظل -القسام

القسام تتحدث مجدداً عن وحدة الظل وتنشر صور جديدة لشاليط في الأسر

قادة حماس

بالأسماء.. حماس توزع المناصب القيادية على أعضاء مكتبها السياسي

هدم بيوت غزة - ارشيف

ابو حسنه : الاونروا توزع بدل ايجار على 5400 عائلة دمرت بيوتها خلال الحرب على غزة

وفاة موقوف "مضرب عن الطعام " في سجن أريحا

الأكثر قراءة اليوم

"صفقة القرن" تتوسع لتشمل "خطة مارشال لغزة" مقابل هدنة دائمة

صور..طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف ميناء غزة البحري

مشعل : لقاءات المصالحة فشلت لسببين وهذا ما قاله عن ابو عمار ..

نتنياهو ينقل اجتماعات المجلس الوزاري المصغر إلى خندق محصن تحت الارض والسبب ؟؟

العفاسي يصف حماس بـ "الخونة" ويبرر "الصلح" مع "إسرائيل"

القناة العاشرة العبرية: صفقة القرن جاهزة.. وهذا هو موعد عرضها

ما هي الصورة التي تلقاها السفير الامريكي لدى اسرائيل واثارت غضب الفلسطينيين؟

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي تهدد بقصف تل أبيب اذا استمرت الغارات على غزة

الجامعة العربية

الجامعة العربية توقف التعامل مع غواتيمالا بعد نقل سفارتها للقدس

قادة الاحتلال

فيديو: لأول مرة.. ضباط إسرائيليون يتحدثون عن أصعب قرارات واجهتهم على حدود غزة

لقطة من الفيديو

فيديو: هكذا أحرق الشبان ثكنة عسكرية للاحتلال شرق البريج وعادوا بسلام

مواجهات- ارشيف

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول إرسال بعثة دولية لحماية الفلسطينيين