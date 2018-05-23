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اغلاق محل تجاري بداخله مواد تموينية غير صالحه للاسهلاك في رام الله

الأربعاء 23 مايو 2018 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اغلقت لجنة السلامة العامة وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية اليوم الاربعاء 23/5/2018 في محافظة رام الله والبيرة محل تجاري "سوبر ماركت" بداخله مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية انه خلال الجوله التفتيشية الصباحية للجنة السلامة (ممثل المحافظة، الضابطة الجمركية، الاقتصاد الوطني، الصحة، الزراعه ) تم ضبط محل تجاري وبداخله كمية من المواد التموينية منتهية الصلاحيه وبعد الفحص والتفتيش وبحضور وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية اقر اغلاقه على الفور واستكمال المقتضى القانوني.

ويشار انه تم اغلاقه والتحفظ عليه لوجود مخالفة سابقة وعدم تصويبه لوضعه.

#مواد تموينية

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