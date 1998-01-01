الجهاد الاسلامي تهدد بقصف تل أبيب اذا استمرت الغارات على غزة

غزة / سما /

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب اليوم الأربعاء ان الاحتلال يسعى من خلال عدوانه بقصف مواقع في قطاع غزة لتحويل المواجهة معه إلى مواجهة عسكرية وذلك للهروب من المأزق الذي فرضته المسيرات الشعبية .

وقال شهاب خلال تصريح مقتضب تعقيباً على الغارات الإسرائيلية التي شنتها طائرات الاحتلال على عدة مواقع في القطاع فجر اليوم "إن الاحتلال مأزوم وفاشل وعاجز أمام قوة صوت الحقيقة الذي يعلو على إرهاب الاحتلال وفاشيته" .

وشدد على ان المقاومة الفلسطينية مستعدة لخوض مواجهة عسكرية ومستعدة لإعادة تذكير نتنياهو وزمرته المجرمة بقصف تل أبيب .

وتابع" نحن نمتلك القدرة على ذلك وليس لدينا ما نخسره وعندها لن يكون من حق أحد أن يحملنا مسؤولية التصعيد ولن يكون بمقدور نتنياهو استمرار الخداع والتضليل كما اعتاد على ذلك في تبرير فشله" .ويشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة أهداف في قطاع غزة، فيما استهدفت مركبين لكسر الحصار في ميناء غزة ما أدى لتدميرها بالكامل.