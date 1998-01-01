جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الاسلامي تهدد بقصف تل أبيب اذا استمرت الغارات على غزة

الأربعاء 23 مايو 2018 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تهدد بقصف تل أبيب اذا استمرت الغارات على غزة



غزة / سما /

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب اليوم الأربعاء ان الاحتلال يسعى من خلال عدوانه بقصف مواقع في قطاع غزة لتحويل المواجهة معه إلى مواجهة عسكرية وذلك للهروب من المأزق الذي فرضته المسيرات الشعبية .

وقال شهاب خلال تصريح مقتضب تعقيباً على الغارات الإسرائيلية التي شنتها طائرات الاحتلال على عدة مواقع في القطاع فجر اليوم "إن الاحتلال مأزوم وفاشل وعاجز أمام قوة صوت الحقيقة الذي يعلو على إرهاب الاحتلال وفاشيته" .

وشدد على ان المقاومة الفلسطينية مستعدة لخوض مواجهة عسكرية ومستعدة لإعادة تذكير نتنياهو وزمرته المجرمة بقصف تل أبيب .

وتابع" نحن نمتلك القدرة على ذلك وليس لدينا ما نخسره وعندها لن يكون من حق أحد أن يحملنا مسؤولية التصعيد ولن يكون بمقدور نتنياهو استمرار الخداع والتضليل كما اعتاد على ذلك في تبرير فشله" .ويشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي  قصفت عدة أهداف في قطاع غزة، فيما استهدفت مركبين لكسر الحصار في ميناء غزة ما أدى لتدميرها بالكامل.

#الجهاد الاسلامي #قصف #غزة #تل ابيب

أخبار ذات صلة

نفق للمقاومة -ارشيفية

سكان من غزة تلقوا اتصالات من المخابرات الإسرائيلية تهدد بقصف الأنفاق حول منازلهم

شلح والنخالة

بدعوة من مصر.. وفد من الجهاد الاسلامي برئاسة شلح يصل القاهرة

الجهاد الاسلامي:مصر تعبر عن ارتياحها لمبادرة شلح

الجهاد الاسلامي تؤكد رفضها لاي اجراءات ضد غزة

ينضم الى شلح والنخالة .. وفد من الجهاد الاسلامي يغادر غزة الى القاهرة

شلح - ارشيف

الجهاد الاسلامي يكشف عن بنود الاتفاق بين شلح والقيادة المصرية

الأكثر قراءة اليوم

"صفقة القرن" تتوسع لتشمل "خطة مارشال لغزة" مقابل هدنة دائمة

صور..طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف ميناء غزة البحري

مشعل : لقاءات المصالحة فشلت لسببين وهذا ما قاله عن ابو عمار ..

نتنياهو ينقل اجتماعات المجلس الوزاري المصغر إلى خندق محصن تحت الارض والسبب ؟؟

العفاسي يصف حماس بـ "الخونة" ويبرر "الصلح" مع "إسرائيل"

القناة العاشرة العبرية: صفقة القرن جاهزة.. وهذا هو موعد عرضها

ما هي الصورة التي تلقاها السفير الامريكي لدى اسرائيل واثارت غضب الفلسطينيين؟

الأخبار الرئيسية

الجامعة العربية

الجامعة العربية توقف التعامل مع غواتيمالا بعد نقل سفارتها للقدس

قادة الاحتلال

فيديو: لأول مرة.. ضباط إسرائيليون يتحدثون عن أصعب قرارات واجهتهم على حدود غزة

لقطة من الفيديو

فيديو: هكذا أحرق الشبان ثكنة عسكرية للاحتلال شرق البريج وعادوا بسلام

مواجهات- ارشيف

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول إرسال بعثة دولية لحماية الفلسطينيين

قصف- ارشيف

صور..طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف ميناء غزة البحري