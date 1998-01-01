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شهاب: الاحتلال مأزوم وفاشل وعاجز أمام قوة صوت الحقيقة

الأربعاء 23 مايو 2018 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهاب: الاحتلال مأزوم وفاشل وعاجز أمام قوة صوت الحقيقة



غزة/سما/

 أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب اليوم الأربعاء، ان الاحتلال يسعى من خلال عدوانه بقصف مواقع في قطاع غزة لتحويل المواجهة معه إلى مواجهة عسكرية وذلك للهروب من المأزق الذي فرضته المسيرات الشعبية .

وقال شهاب خلال تصريح مقتضب تعقيباً على الغارات الإسرائيلية التي شنتها طائرات الاحتلال على عدة مواقع في القطاع إن الاحتلال "مأزوم وفاشل وعاجز أمام قوة صوت الحقيقة الذي يعلو على ارهاب الاحتلال وقاشيته" .

وتابع" نحن نمتلك القدرة على ذلك ، وليس لدينا ما نخسره وعندها لن يكون من حق أحد أن يحملنا مسؤولية التصعيد ولن يكون بمقدور نتنياهو استمرار الخداع والتضليل كما اعتاد على ذلك في تبرير فشله" .

وشدد على ان المقاومة الفلسطينية مستعدة لخوض مواجهة عسكرية ومستعدة لإعادة تذكير نتنياهو وزمرته المجرمة بقصف تل أبيب .

 

#شهاب #احتلال #جهاد اسلامي

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