رام الله: اعتقال فلسطينيين بدعوى إطلاق النار بإتجاه سيارة مستوطنين

رام الله/سما/

أعلنت إسرائيل، اليوم الاربعاء، عن اعتقال فلسطينيين اثنين، تدعي أنهما مسؤولان عن إطلاق النار أمس باتجاه سيارة للمستوطنين غرب رام الله.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن الفلسطينيين من سكان رام الله، وانه قد جرى اعتقالهما في عملية بالتعاون ما بين جهاز المخابرات "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، مدعية أن الاثنين اعترفا بعلاقتهما بعملية إطلاق النار المذكورة.

وكانت مصادر عبرية قد أعلنت الليلة الماضية، عن تعرض سيارة للمستوطنين بالقرب من مستوطنة "تلمون" المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله لإطلاق نار دون أن تقع إصابات في صفوف المستوطنين.