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بوليتكنك فلسطين تستقبل وفداً من الجمهورية التركية رفيع المستوى

الأربعاء 23 مايو 2018 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

جامعة بوليتكنك فلسطين تستقبل وفداً من الجُمْهُورِيَّة التُّرْكِيَّة رفيع المستوى من رئاسة شؤون الجاليات التركية في الخارج والشعوب الصديقة، بحضور السيدة "سيفنتش تيميل" من مكتب رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الجُمْهُورِيَّة التُّرْكِيَّة، والسيد "نديم أصلان"، ومن جامعة اسطنبول شهير البروفسور "اوزغور قواق"، ومدير العلاقات العامة في بلدية الخليل السيد يحيى النتشة،  وكان في استقبال الوفد الضيف نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مصطفى أبو الصفا، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور امجد برهم، وهدفت الزيارة إلى بحث آفاق التعاون المشترك بين الجامعات التركية والجامعات الفلسطينية، وإلى تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي للطلبة والأكاديميين في الجامعة.

رحب الدكتور أبو الصفا بالوفد الضيف، وأشاد بالكفاءات العلمية في الجُمْهُورِيَّة التُّرْكِيَّة، وأهميّة دعم التبادل العلمي والبحثي والخبرات الأكاديمية ما بين الطرفين، وأطلع أبو الصفا الوفد على شبكة العلاقات الواسعة التي تربط الجامعة بالكثير من المؤسسات داخل فلسطين وخارجها، مشيراً إلى مراحل التطور الأكاديمي والعمراني والبحثي لجامعة بوليتكنك فلسطين.

وأكّد الدكتور برهم على عمق العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي وجامعة بوليتكنك فلسطين تحديداً تجربة الجامعة في التبادل الأكاديمي للطلبة والمدرسين.

وعبّر الوفد الضيف عن إعجابه بالمستوى العلمي المُتقدم في جامعة بوليتكنك فلسطين، كما أثنى الوفد على أهمية علاقات الشراكة في مجال توفير المنح لإكمال الدراسات العليا وتبادل الخبراء والخبرات بين المؤسسات الأكاديمية التركية وجامعة بوليتكنك فلسطين وتوطيد التعاون الأكاديمي والبحث العلمي.

 
#بوليتكنك فلسطين #الجمهورية التركية

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