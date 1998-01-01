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كيف تعبرين له عن حبك؟

الأربعاء 23 مايو 2018 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تعبرين له عن حبك؟



وكالات / سما /

تغلبنا  قلوبنا أحيانا  وقد نقع رغما عنا في حب  زميل  أو صديق لكن لا نعرف كيف يمكننا أن نصل إليه مشاعرنا  هنا  نقدم لك عزيزتي المراة   نصائحنا  عن كيفية التعبير له عن حبك دون خجل

إذا حاول حبيبك النظر إليك برومانسية فردي عليه بابتسامةٍ بسيطة تعبرين بها عن إعجابك، ولا تكن ابتسامة جريئة حتى يزيد حبيبك حباً لك أكثر

- إذا علمت جيداً بمدى حبه لك، فهناك المزاح والمداعبات التي تنتج عنها صفاء النية بينك وبينه، وابعاد الخجل بينكما. وبالتالي تنجحين بكسر الحاجز النفسي

تأكدي من أنك تعلمين المكان المحبّب الذي يعشقه حبيبك، أو يمكنك تقديم هدية بمناسبة أو غير مناسبة تذكره بأحلى وقت تذكاري قد مضى

أرشدي حبيبك ونبّهيه عن كل سوء ربما يضر به ولكن بطريقة عاطفية وبعيدة عن التحكم فيه، حتى يشعر بحبك له، ونفّذي جميع طلبات حبيبك إذا كان في نطاق استطاعتك ورغبتك حتى يشعر بمدى راحته المطلقة معك

إظهار جمالك الذي تتصف بها المرأة ولكن في المباح وبعيد عن التبهرج باستخدام وسائل التجميل المختلفة، ولكن بإظهار رقة في كلامك عند تحدثك، وحناناً في تعاملاتك وتكون تلقائية منك وغير مصطنعة، وطريقة المشي لديك تكون غير مبتذلة بدون قصد جذب أنظار الرجال

- تعرفي على شخصية الرجل وكيف تحتوينه من خلال الاهتمام باهتماماته وحب ما يحب من باب الدخول والتعمق في معرفته حتى يقع في حبك، وتكون في البداية مجرد صداقة حتى تتأكدي أنه معجب بك كما أنت معجبة به. وخلال تلك المرحلة لو تأكدت أنه لا يميل للإعجاب بك أو مجرد مصالح فحاولي الابتعاد.

#الحب

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