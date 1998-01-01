الرجوب يكرم شباب الامعري بكأس دوري الشباب مواليد 1999

رام الله / سما /

توّج اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فريق مركز شباب الامعري بكأس دوري الشباب مواليد 1999، بعد فوزه على نظيره شباب السموع بفارق الركلات الترجيحية (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب الحسين بن علي في الخليل.

وكان اللواء الرجوب قد حضر اللقاء الذي جرى بحضور جماهيري ، إضافة إلى حضور العديد من كوادر اتحاد كرة القدم، مع الإشارة إلى أن دوري الشباب يقام بدعم من الاتحاد الياباني لكرة القدم.

وفي نهاية اللقاء تسلم قائد فريق الأمعري كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم قائد فريق السموع كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، كما نال لاعب مركز شباب الأمعري أحمد أبو رداحة كأس أفضل لاعب.

ونال كأس لقب هداف البطولة لاعب فريق شباب الخليل ثائر ابو رموز، فيما نال حارس مرمى فريق هلال القدس عمر الزعانين كأس افضل حارس مرمى.

وكانت المباراة قد انطلقت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء وقد افتتح التسجيل فريق الامعري في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب احمد ابو رداحة، وقبل نهاية الشوط الاول بقليل احرز فريق السموع هدف التعادل عن طريق اللاعب وئام خلايلة، لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1/1، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الثاني الوقت الاصلي من اللقاء لتحسم النتيجة لصالح الامعري بفارق الركلات الترجيحية.

وتكون طاقم حكام المباراة من: جمعة أبو صبيح للساحة، رامي حلاحلة مساعد أول، يعقوب أبو تركي مساعد ثاني، وممدوح حلاحلة حكماً رابعاً. في حين راقب المباراة: محمود أبو صبيح، أما مقيم الحكام: عبد الرؤوف أبو سنينة.

مثل السموع في اللقاء:

محمد علي حجاز، محمد البدارين، علم ابو عقيل، عبد الله البدارين، مراد دغامين، محمد ابو عواد، ايمن رواشدة، بهاء خلايلة، ابراهيم ابو سيف، اسامه ابو الكباش، وئام خلايلة، يوسف رواشدة، سائد الحوامدة، علاء دغامين، محمود عواودة ، اكثم الحوامدة ،نسيم خلايلة ،عبد النور حوامدة .

مدرب السموع: أحمد المحاريق

مثل الامعري:

قيس البس، محمد حمد، محمد جبر، احمد ابو ثريا، احمد ردادحة، قصي سعادة، عدي حماد، علاء ريان، محمد أبو لبدة، عدي مصفر، محمد رشدي، محمد عواودة، ابراهيم فروخ، حمزة غالب البس، راشد توفيق، مصطفى ابو شاويش، مصعب شحادة، سيف ريحان.

مدرب الامعري: أحمد الحلو

وفي تصريح ادلى به مدرب الامعري احمد عقب اللقاء قال: "الحمد لله رب العالمين، نشكر كافة الجماهير التي سنادت فريق الامعري من كافة المناطق، اللاعبين قدموا ما عليهم والتزموا بالتعليمات والله سبحانه وتعالى اكرمنا بالفوز".

وأضاف بقوله: "اعتمدنا على لعب الكرات الأرضية، وهددنا مرمى السموع في اكثر من مناسبة، واحدة من الكرات ارتدت من القائم، بينما السموع اعتمد على الكرات العرضية والكرات الثابتة".

وتابع: "اضعنا العديد من الفرص، مما أوصلنا الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصاحب الأحقية بالفوز، حظاً اوفر للسموع الذي قدم أداءً جيداً.