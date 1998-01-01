دير دبوان يحقق فوز صعب على منتخب نجوم رام الله

رام الله / سما /

أفلت فريق دير دبوان بصعوبة من خسارة كادت أن تلحق به في مستهل لقاءات بطولة مصابيح الخير الرمضانية بالكرة الطائرة، وعلى كأس (UTI) والتي تنظمها رابطة أصدقاء الكرة الطائرة في محافظة رام الله والبيرة، للعام الرابع على التوالي.

فقد حقق فريق دير دبوان فوزاَ بشق الأنفس على منتخب نجوم رام الله، بثلاثة أشواط لشوطين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب دير دير دبوان، ضمن المجموعة الأولى، في أمسية رمضانية نالت استحسان المتابعين.

ونجح فري دير دبوان في قلب تأخره بشوطين، إلى فوز ثمين بالشوط الفاصل، مستغلاً تراجع لياقة لاعبي النجوم، الذين لمع في صفوفهم اللاعب الدولي السابق رافي عصفور.

وضمن المجموعة الأولى على ملعب عابود، حقق المزرعة الغربية الذي يشارك بالبطولة للمرة الأولى، فوزاً مستحقاً على أصحاب الأرض، بثلاثة أشواط لواحد.

وتتواصل لقاءات البطولة الأربعاء، فيلتقي ضمن المجموعة الأولى على ملعب دير دبوان شباب سنجل مع برقة، بينما يلتقي ضمن المجموعة الثانية على ملعب عابود، فريقا شقبا وشبتين.