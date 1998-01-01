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ادعيس يلتقي المباحث المرورية وصندوق حوادث الطرق

الأربعاء 23 مايو 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

التقى وزير الاوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس بمكتبه اليوم العقيد منصور دراغمة مسؤول المباحث المرورية في ادارة شرطة المرور،ووضاح الخطيب المدير العام لصندوق حوادث الطرق

 وجرى  التباحث بتفعيل حملة (رمضان بأمان) والتي  تضم الشرطة ،النيابة العامة منتدى شارك،والصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق،والتي تتناول تثقيف المواطن وتنويره بحوادث السير والمخالفات المروية، ومدي خطورتها على المواطن ومقدرات الوطن،وخاصة في شهر الصوم، شهر الصبر،والعمل الصالح،واتفق الجانبان على تفعيل وزيادة  جرعة الدروس الوعظية، وتخصيص احدى خطب الجمعة لهذا الغرض،واكد ادعيس ان الوزارة تفتح ذراعيها للتعاون باي مجال في صالح المواطن وامنه   وخاصة في هذا الجانب الهام وتضع كافة امكاناتها وكادرها  في خدمة الحملة.زتعتبر نفسها شريك اصيل  في الحملة   

ودعا الجانبان  سائقي السيارات ليكونوا باقصى درجات الحذر والسياقة حسب القوانين والقواعد المرورية المتبعة، وعدم التنغيص على السابلة واحداث الاصوات المزعجة خاصة في الليل، مبينين ان المركبة نعمة من الله على الانسان فلا نجعلها نقمة على المواطن والوطن، وبدلا من ان تكون اداة للراحة وسعادة الانسان تصبح اداة ضربات وكدمات وقتل وهدر للمال العام .

#يوسف ادعيس #المباحث المرورية #حوادث الطرق

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