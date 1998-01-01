رئيس جامعة الأقصى يتفقد مبنى وقاعة المؤتمرات الكبرى بحرم الجامعة بخان يونس

خانيونس / سما /

في إطار حرص إدارة الجامعة على متابعة المشاريع العمرانية والتطويرية بالجامعة، قام معالي رئيس الجامعة الدكتور كمال الشرافي بتفقد مبنى وقاعة المؤتمرات الكبرى في حرم الجامعة بخان يونس، وبرفقته القائم بأعمال رئيس مجلس الأمناء م. علي أبو شهلا، ومدير وحدة بكدار م. محمد النجار، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.

وخلال الجولة أكد معالي الدكتور الشرافي على حرص الجامعة على المضي قدماً نحو التطور سواء على المستوى الأكاديمي أو العمراني ، معربا عن سعادته البالغة بهذا الانجاز العمراني لقاعة المؤتمرات التي تعتبر أكبر قاعة مؤتمرات في فلسطين.

مشدداً حرصه التام على إنجازه باعتباره مشروع وطني مميز يخدم الكل الفلسطيني، كما نوه الدكتور الشرافي على أن تطور وازدهار جامعة الأقصى يعد من أولويات وزارة التربية والتعليم العالي، موجهاً شكره وتقديره لمعالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم على جهوده الكبيرة في دعم وخدمة المسيرة التعليمية والتربوية لتحقيق التقدم المنشود، مثنياً على جهود العاملين في المشروع على أدائهم المبدع في التصميم والتطبيق.