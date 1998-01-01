جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس جامعة الأقصى يتفقد مبنى وقاعة المؤتمرات الكبرى بحرم الجامعة بخان يونس

الأربعاء 23 مايو 2018 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

في إطار حرص إدارة الجامعة على متابعة المشاريع العمرانية والتطويرية بالجامعة، قام معالي رئيس الجامعة  الدكتور كمال الشرافي بتفقد مبنى وقاعة المؤتمرات الكبرى في حرم الجامعة بخان يونس، وبرفقته القائم بأعمال رئيس مجلس الأمناء م. علي أبو شهلا، ومدير وحدة بكدار م. محمد النجار،    والسادة أعضاء مجلس الجامعة.

وخلال الجولة أكد معالي الدكتور الشرافي على حرص الجامعة على المضي قدماً نحو التطور سواء على المستوى  الأكاديمي أو العمراني ، معربا عن  سعادته البالغة  بهذا الانجاز العمراني لقاعة المؤتمرات التي تعتبر أكبر قاعة مؤتمرات في فلسطين.

 مشدداً حرصه التام على إنجازه باعتباره مشروع وطني مميز يخدم الكل الفلسطيني، كما نوه الدكتور الشرافي على أن تطور وازدهار جامعة الأقصى  يعد من أولويات وزارة التربية والتعليم العالي، موجهاً شكره وتقديره لمعالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم على  جهوده الكبيرة  في دعم وخدمة المسيرة التعليمية والتربوية لتحقيق التقدم المنشود، مثنياً على جهود العاملين في المشروع على أدائهم المبدع في التصميم والتطبيق.

#جامعة الأقصى #قاعة المؤتمرات

أخبار ذات صلة

العثور على جثة شابة في منزلها بخان يونس جنوب القطاع والشرطة تحقق

جامعة الاقصى -ارشيفية

التربية لطلبة الأقصى: لا تدفعوا الأقساط و ترفض الإجراءات التعسفية بحق موظفي الجامعة

الخصومات تطال رواتب موظفي جامعة الأقصى تصل لـ 88%

جامعة الاقصى

التربية والتعليم: لا شرعية للقرارات الأخيرة في جامعة الأقصى

صبري صيدم

صور: صيدم يعلن من جامعة الأقصى انتهاء أزماتها واعتماد تخصص التمريض

جامعة الاقصى - غزة

رضوان : وزارة التربية والتعليم تهدد بقطع رواتب موظفي جامعة الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو ينقل اجتماعات المجلس الوزاري المصغر إلى خندق محصن تحت الارض والسبب ؟؟

مشعل : لقاءات المصالحة فشلت لسببين وهذا ما قاله عن ابو عمار ..

الحياة اللندنية: حماس أكدت محافظتها على الهدنة مع إسرائيل

القناة العاشرة العبرية: صفقة القرن جاهزة.. وهذا هو موعد عرضها

العفاسي يصف حماس بـ "الخونة" ويبرر "الصلح" مع "إسرائيل"

ما هي الصورة التي تلقاها السفير الامريكي لدى اسرائيل واثارت غضب الفلسطينيين؟

أسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

قادة الاحتلال

فيديو: لأول مرة.. ضباط إسرائيليون يتحدثون عن أصعب قرارات واجهتهم على حدود غزة

لقطة من الفيديو

فيديو: هكذا أحرق الشبان ثكنة عسكرية للاحتلال شرق البريج وعادوا بسلام

مواجهات- ارشيف

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول إرسال بعثة دولية لحماية الفلسطينيين

قصف- ارشيف

صور..طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف ميناء غزة البحري

ترابين ونتنياهو

"صفقة القرن" تتوسع لتشمل "خطة مارشال لغزة" مقابل هدنة دائمة