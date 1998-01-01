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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتدي على أسيرين بالضرب خلال عملية اعتقالهما

الأربعاء 23 مايو 2018 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المعتقلين علي محمد دار زيد من مخيم الجلزون، والمعتقل فراس مرار من محافظة الخليل، وذلك خلال عملية اعتقالهما.

ونقل محامي نادي الأسير عن الأسير دار زيد أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله فجراً في تاريخ الثاني من أيار الجاري، واعتدت عليه بالضرب بعد تقييده، كما وجه له جنود الاحتلال الشتائم، ولاحقاً جرى نقله إلى معسكر "بيت إيل" وبقي فيه لمدة خمس ساعات على الأقل، ثم جرى نقله إلى معتقل "المسكوبية" حيث يُحتجز اليوم.

كما وأفاد الأسير مرار (27 عاماً) أن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب أثناء مروره من حاجز "الكونتينر" الساعة السابعة صباحاً في تاريخ الثامن عشر من أيار الجاري قبل أن يتم اعتقاله لاحقاً ونقله إلى معتقل "عتصيون". علماً أن المعتقل مرار أُفرج عنه قبل فترة وجيزة وذلك بعد قضائه مدة حكمه البالغة (13) شهراً.

#الاحتلال الاسرائيلي #نادي الأسير

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