الحمد الله يستقبل وفدا من رجال الدين المسيحيين

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من رجال الدين المسيحيين برئاسة راعي كنيسة الروم الارثوذكس في رام الله الارشمندريت الياس عواد.

وجدد رئيس الوزراء اعتزازه بوحدة النسيج المجتمعي بين كافة الطوائف الدينية في فلسطين، ومدى التعايش الذي يعتبر نموذجا يحتذى به على المستوي الإقليمي والعالمي.

من جانبه هنأ الوفد رئيس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبسلامة السيد الرئيس محمود عباس بعد الوعكة الصحية التي المت به، متمنين له موفور الصحة والعافية.