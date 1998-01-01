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خان يونس: إتلاف 4.9 طن أغذية فاسدة وذبح 478 رأس ماشية في المسلخ البلدي

الأربعاء 23 مايو 2018 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة كمية من المواد الغذائية التالفة منتهية الصلاحية والتي تقدر بـ (4.9) طن ضبطتها لجنة الرقابة الصحية المؤلفة من مفتشي قسم الصحة العامة في البلدية، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد ومباحث التموين وذلك خلال الجولات التفتيشية الاعتيادية التي تنفذها على المحلات التجارية المنتشرة في أنحاء المدينة خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح مسئول قسم الصحة أ. سعيد الأسطل أن لجنة الرقابة الصحية تمكنت من ضبط كميات مختلفة من مواد غذائية متنوعة والتي تبين أنها منتهية الصلاحية وقد ظهر عليها علامات الفساد والتلف بعد الفحوصات الأولية، حيث تم تحرير (10) محاضر ضبط للحالات المخالفة للأنظمة الصحية.

وشملت الأغذية الفاسدة على الطحينية والمخللات والبهارات والمرتديلا والحمص والحلاوة والتمر والمربى والمكسرات والدجاج الطازج والشوكلاته والكيك وزيت الزيتون والحليب والجبنة والنقانق والكبدة واللحوم والأسماك المجمدة والسمك المملح والقهوة وأدوات التنظيف وغيرها.

 وأشار الأسطل إلى أن المسلخ البلدي قد حقق الإشراف الطبي على (478) رأس ماشية صغيرة وكبيرة، بالإضافة إلى إتلاف لــ(196) كجم رئة و(232) كجم كبدة بشكل جزئي، و( 8) كجم كلية و(3) كجم قلب و(3) كجم طحال، لافتاً إلى أنه تم الكشف على (19) حرفة جديدة تم منح (17) منها مزاولة المهنة وإرجاء (2) حرفة لحين استيفاء الشروط الصحية، كما أن القسم استقبل (22) شكوى من المواطنين مؤكداً أنه تم متابعتها والتعامل معها، بالإضافة إلى توزيع (50) مخالفة متنوعة وتحرير (53) إخطاراً للمخالفين للأنظمة الصحية.

وشددت بلدية خان يونس على أنها تضع صحة الموطن ضمن الاعتبارات الخاصة التي لا يمكن التهاون بها، وأنها تسعى جاهدةً على الدوام لتحقيق أفضل الشروط الصحية بما يعود بالسلامة العامة على المواطنين للحفاظ على حياتهم.

#المسلخ البلدي

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