ملعب ويمبلي يستضيف أغلى مباراة بالعالم

وكالات / سما /

يستضيف ملعب "ويمبلي" بإنجلترا السبت المقبل، أغلى مباراة في العالم والتي تبلغ قيمتها 160 مليون جنيه إسترليني (215.4 مليون دولار).

وتجمع المباراة بين أستون فيلا وفولهام للمنافسة على بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

ووفقا لوحدة الاقتصاد الرياضي بشركة "ديلويت" للمحاسبة، فإن الفائز في المواجهة الفاصلة لحسم آخر فريق يتأهل لـ"البريميرليغ"، سيستفيد من أرباح البث التلفزيوني الضخمة ومدفوعات أخرى حتى إذا احتل المركز الأخير بدوري الأضواء الموسم المقبل.

وقال دان جونز رئيس الوحدة في ديلويت: "تتجه كل الأنظار نحو ويمبلي يوم السبت لأن الفائز سيحقق ثروة من المال".

وأضاف جونز: "ستكون المباراة ترويجا رائعا للتنافس القوي في الدرجة الأولى وللإغراءات المالية في الدوري الممتاز".