إنتر ميلان يحاول اقناع برشلونة بالتخلي عن رافينيا

وكالات / سما /

شارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إنتر ميلان الإيطالي يستعد للدخول في مفاوضات جديدة مع برشلونة من أجل اقناعه بالتخلي عن البرازيلي رافينيا ألكانتارا بشكل دائم.

وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي رافينيا ألكانتارا يريد مواصلة اللعب في صفوف إنتر ميلان وعدم العودة إلى برشلونة الإسباني من جديد.

وذكرت صحيفة ” ماركا” الإسبانية أن رافينيا أبلغ إدارة برشلونة برغبته في مواصلة اللعب في صفوف إنتر ميلان وتحويل نظام انتقاله من الإعارة إلى انتقال دائم.

وكشفت الصحيفة الإيطالية، أن مازينيو ألكانتارا والد ووكيل أعمال البرازيلي رافينيا يعمل على انهاء العقود الجديدة التي تنص على انتقال الأخير بشكل دائم إلى إنتر ميلان من برشلونة الإسباني.

وانتقل رافينيا ألكانتارا إلى صفوف إنتر ميلان قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة في يناير الماضي خلال سوق الانتقالات الشتوية، ويوجد شرط تحويل نظام الانتقال إلى دائم مقابل 40 مليون يورو.