صحيفة: محمد صلاح أبلغ كوتينيو بوجهته المقبلة

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “دون بالون” الاسبانية أن كوتينيو نجم برشلونة الاسباني، أبلغ زميله ليونيل ميسي أن ريال مدريد حسم صفقة التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي في الموسم القادم، مقابل 150 أو 200 مليون يورو، بحسب الاتفاق بين الطرفين، حسب ما قاله صلاح لزميله السابق في ليفربول.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، معجب بمحمد صلاح، ويعرف بأن اللاعب سيتجاوز رصيده التهديفي 30 هدفاً في كل موسم إذا انتقل إلى ريال مدريد، ولعب بجانب كريستيانو رونالدو وماركو أسينسيو في الهجوم.

وارتبط صلاح بكوتينيو خلال فترة قصيرة تزاملا خلالها بصفوف ليفربول الانجليزي في الصيف الماضي، قبل انتقال الجم البرازيلي لصفوف برشلونة.

وكان صلاح حصد لقب أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2017 – 2018، كما حصل على لقب هداف المسابقة الانجليزية برصيد 32 هدفا.