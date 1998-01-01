راموس : سأرحل عن ريال مدريد فورًا في حالة وحيدة

وكالات / سما /

كشف سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني بأنه سيرحل فورًا عن صفوف ناديه المرينجي في اليوم الذي يغيب فيه الحماس والرغبة في اللعب مع الريال.

ويعد سيرجيو راموس من أقدم لاعبي ريال مدريد المتواجدين، حيث انتقل إلى صفوف النادي عام 2005 قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وتطرق أيضًا سيرجيو راموس للحديث عن زميله البرازيلي نيمار وإمكانية انتقاله للريال، وأيضًا النهائي المرتقب الذي سيجمع ريال مدريد بمنافسه ليفربول الإنجليزي بنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وتحدث سيرجيو راموس حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية عن مستقبله قائلاً “أرغب في الاعتزال هنا، ولا أرى نفسي ألعب في فريق آخر”.

وأضاف “في اليوم الذي استيقظ فيه وأشعر بغياب الحماس والروح والرغبة في اللعب هنا، سأرحل على الفور، فالرغبة دائمًا ما تشجعني على الاستمرار”.

وتكلم عن لقاء ليفربول قائلاً “في اليوم الذي لا نشعر فيه بالحماس قبل أي نهائي، هو اليوم الذي سنقلق فيه، لدينا إصرار قوي ورغبة دائمة في تحقيق الانتصار، ولكننا سنلعب أمام خصمًا قويًا يمتلك خط هجوم مميز، ومدرب رائع يجيد استخراج الأفضل من لاعبيه”.

وأكمل “نيمار؟ سيكون لدينا الوقت للحديث عن نيمار، لأن ريال مدريد يفتح الباب دائمًا أمام اللاعبين المميزين مثله”.