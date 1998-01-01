رسمياً.. آرسنال يعلن تعيين أوناي إيمري مدرباً للفريق

وكالات / سما /

أعلن آرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تعيين أوناي إيمري مدرباً للفريق الأول اعتباراً من بداية الموسم الكروي المقبل 20182019.

آرسنال قرر تعيين إيمري لخلافة أرسين فينجر الذي أنهى حقبة تاريخية بالعمل كمدير فني ومدرب لـ المدفعجية وصلت إلى حدود 22 عام متتالي.

وقال آرسنال في بيانه الرسمي “أهلاً أوناي إيمري .. إيمري هو المدرب الجديد لفريقنا. إنضم إلى آرسنال بعد أن قضى موسمين في باريس سان جيرمان وقادهم حديثاً لحصد الثلاثية المحلية في فرنسا. كما قضى 3 مواسم في إشبيلية وقادهم لتحقيق لقب الدوري الأوروبي 3 مرات متتالية”.

بدوره قال إيفان جازيديس مدير آرسنال التنفيذي “إيمري يملك سلسلة من النجاحات في أوروبا، كما أنه يملك القدرة على تطوير اللاعبين الشبان ويقدم من خلالهم مستوى ممتع، أسلوبه في لعب كرة القدم مناسب تماماً لنادينا”.

وأضاف “إيمري من الأشخاص الذي يعملون بجد، كما أنه يحمل القيم المثلى داخل وخارج الملعب، مما يجعله الشخص المناسب لقيادة نادينا في الفترة المقبلة”.

الجدير بالذكر أن إيمري أعلن امس عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت توليه تدريب آرسنال، وذلك في مفاجأة مدوية حيث كانت الجماهير تتوقع تعيين اللاعب السابق ميكيل أرتيتيا كمدرب للفريق حسب الأنباء الصادرة من الصحف البريطانية.