جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاونروا : اليرموك غارق في الدمار وعودة سكانه اصبح صعبا

الأربعاء 23 مايو 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : اليرموك غارق في الدمار وعودة سكانه اصبح صعبا



دمشق/وكالات/

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، غداة إعلان الجيش السوري طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من جنوب دمشق، أن حجم الدمار في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جعل عودة سكانه أمرا صعبا جدا.

 ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كريس غانيس: "اليرموك اليوم غارق في الدمار، ولا يكاد منزل يسلم من الدمار"، مضيفا أن "منظومة الصحة العامة، المياه، الكهرباء والخدمات الأساسية كلها تضررت بشكل كبير".

وتابع: "ركام هذا النزاع العديم الرحمة منتشر في كل مكان. وفي أجواء مماثلة، من الصعب تخيل كيف يمكن للناس العودة".

وقدر غانيس أن مئة إلى مئتي مدني فقط لا يزالون حاليا داخل اليرموك، بينهم كبار في السن ومرضى لم يتمكنوا من الفرار.

وقال: "الوضع الذي يواجهونه في اليرموك، غير إنساني وفق جميع المعايير، نحن بحاجة إلى إيصال مساعدة إنسانية عاجلة".

كما ذكر أن الأونروا لم تدخل المخيم منذ العام 2015، أي منذ سيطرة "داعش" على الجزء الأكبر منه.

من جهته أعلن مدير المكتب السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي، أن "الخطوة التي تلي تحرير المخيم هي التمشيط الأمني وإزالة الركام وإحصاء الأضرار من أجل إعادة إعمار البنية التحتية تمهيدا لعودة السكان"، قائلا: "إذا عاد المدني (اليوم) ألا يلزمه مياه وكهرباء وطرق وخدمات وأمان ليتمكن من السكن"؟ لافتا إلى أنه "ستتم مناقشة إعادة الإعمار مع أونروا والدولة السورية ودول مانحة".

واستعاد الجيش السوري يوم الاثنين الماضي السيطرة على مخيم اليرموك وأحياء مجاورة له بعد عملية عسكرية استمرت شهرا ضد عناصر تنظيم "داعش"، وأعقبها اتفاق بإجلاء المسلحين لم تعلن عنه السلطات السورية.

#الاونروا #اليرموك #غينيس

أخبار ذات صلة

الرجوب ودحلان

الرجوب: فصل دحلان قانوني و اصبح خلف ظهورنا

صحيفة: عباس اصبح جاهزا لتوقيع اتفاق سلام نهائي مع اسرائيل

منفذ هجوم هامبورغ

ألمانيا: منفذ هجوم هامبورغ من غزة اصبح متشددا في الفترة الاخيرة من حياته

غزة تستقبل الحكومة - ارشيف

حماس: قطــاع غزة اصبح تحت إدارة حكومة الوفاق الوطني وسندعمها ونعزز دورها

فتح معبر رفح بين مصر و غزة

مصدر مصري: فتح معبر رفح بداية الأسبوع القادم في كلا الاتجاهين وعودة هنية للقطاع

البردويل

فيديو.. البردويل: العبوات المستخدمة في الاغتيال مرتبطة برقم هاتف والرقم اصبح لدى الحمدلله

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو ينقل اجتماعات المجلس الوزاري المصغر إلى خندق محصن تحت الارض والسبب ؟؟

مشعل : لقاءات المصالحة فشلت لسببين وهذا ما قاله عن ابو عمار ..

الحياة اللندنية: حماس أكدت محافظتها على الهدنة مع إسرائيل

القناة العاشرة العبرية: صفقة القرن جاهزة.. وهذا هو موعد عرضها

العفاسي يصف حماس بـ "الخونة" ويبرر "الصلح" مع "إسرائيل"

ما هي الصورة التي تلقاها السفير الامريكي لدى اسرائيل واثارت غضب الفلسطينيين؟

أسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

قادة الاحتلال

فيديو: لأول مرة.. ضباط إسرائيليون يتحدثون عن أصعب قرارات واجهتهم على حدود غزة

لقطة من الفيديو

فيديو: هكذا أحرق الشبان ثكنة عسكرية للاحتلال شرق البريج وعادوا بسلام

مواجهات- ارشيف

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول إرسال بعثة دولية لحماية الفلسطينيين

قصف- ارشيف

صور..طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف ميناء غزة البحري

ترابين ونتنياهو

"صفقة القرن" تتوسع لتشمل "خطة مارشال لغزة" مقابل هدنة دائمة