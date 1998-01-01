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هيئة الأسرى: استمرار حالة التوتر بين صفوف الأسرى في معتقل "إيشل"

الأربعاء 23 مايو 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، بأن حالة من التوتر والاحتقان ما زالت تسود معظم سجون الاحتلال وعلى وجه التحديد في معتقل "إيشل"، وذلك على خلفية استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات يوم الأحد الماضي في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، متأثراً بإصابته نتيجة الاعتداء الوحشي عليه من قبل قوات القمع الإسرائيلية في معتقل "ايشل".

وأشارت الهيئة في تقريرها، أن معتقل "ايشل" شهد يوم أمس حالة من الاستنفار الشديد والشغب بين صفوف الأسرى، تنديداً واستنكاراً لهذه الجريمة البشعة التي اُرتكبت بحق الأسير عويسات، وعلى إثرها تم قمع عدد من الأسرى ونقلهم إلى سجون أخرى عُرف منهم: الأسير محمود أبو عيشة والذي تم نقله إلى معتقل "ريمون"، والأسيران إسلام بني شمسة، وثائر أبو رموز، اللذان نقلا إلى سجن "النقب"، كما تم نقل كل من هشام حرارة، ومحمد الطردة، وأسرى آخرين إلى معتقل "نفحة".

#هيئة الأسرى #إيشل

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