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"OOREDO" أول شركة اتصالات في العالم تطلق شبكة تجارية من خدمات الجيل الخامس "5G"

الأربعاء 23 مايو 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"OOREDO" أول شركة اتصالات في العالم تطلق شبكة تجارية من خدمات الجيل الخامس "5G"



وكالات -

أعلنت شركة "أوريدو -Ooredoo" العالمية، عن أنها أول مشغل في العالم، يطلق شبكة من الجيل الخامس "5G"، عبر حزمة الطيف 5ر3 غيغاهيرتز.
وتعد شبكة الشركة العالمية، أول شبكة "5G" تتوفر تجارياً في العالم، إضافة إلى أنها من أبرز وأهم الإنجازات التكنولوجية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم.
وقال وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ "Ooredoo قطر"، لهذه المناسبة: اليوم تساهم Ooredoo في تحقيق إنجاز تاريخي، فنحن أول شركة في العالم توفر تكنولوجيا وخدمات "5G"، وسيكون سكان قطر أول من ستتاح لهم فرصة الاستمتاع بالفوائد التي يوفرها هذا التطور التكنولوجي غير المسبوق.
وأضاف السيد، "لقد كانت Ooredoo، الشركة الأولى في تطوير خدمات الجيل الخامس منذ 2016، فقد استثمرنا في إجراء الاختبارات وتركيب شبكتنا من الجيل الخامس، لنتمكن وبكل ثقة من توفير فوائدها الكاملة لسكان قطر وللعالم، وستكون شبكة سوبرنت 5G، بمثابة أساس للبنية التحتية في قطر، وستوفر هذه الشبكة الأسس اللازمة لطرح سلسلة من الابتكارات الجديدة، مثل السيارات دون سائق والطرق الذكية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والطائرات دون طيار لتوفير الخدمات، والكثير غير ذلك".
وأوضحت الشركة، أن خدمتها من الجيل الخامس، ستوفر أحدث تكنولوجيا الشبكات (5G NR)، بسرعات أعلى بكثير، وسعة أكبر، وفترة تأخير أفضل مما توفره أنظمة الاتصالات المتنقلة المستخدمة حالياً.
كما بينت أن الشبكة الجديدة، ستوفر عدة مزايا، لم تكن متوفرة في الجيل السابق من تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة، ما سيمكن العملاء من الشركات والأفراد، من تحقيق تطلعاتهم، واكتشاف الفرص التي لم تكن ستتوفر أمامهم قبل تكنولوجيا "5G".
وتابعت، سيتطلب الوصول إلى شبكة 5G سوبرنت من Ooredoo، توفر أجهزة متوافقة مع تكنولوجيا 5G توفرها الشركة، مبينة أن خطوتها هذه تشكل بداية استخدامات شبكة "5G"، التي ستستمر في التوسع خلال الأشهر المقبلة، لتغطي مزيداً من مناطق قطــر.
وتعد أوريدو - Ooredoo"، شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، وتوفر خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة، عبر محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والمتنقلة للبيانات.
يذكر أنه في نهاية العام الماضي، بلغت قاعدة عملاء الشركة العالمية، 164 مليون عميل، فيما بلغت إيراداتها 9ر8 مليار دولار، علما أن أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.


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