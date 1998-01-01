فيديو: إسرائيل تحتج على لدى هولندا على مقطع يسخر من الأغنية الفائزة باليوروفيجن والسبب غزة

القدس المحتلة / سما /

إعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المقطع الكوميدي الساخر الذي عرض على التلفزيون الرسمي الهولندي والذي يسخر من إسرائيل ويربط بين قتل الأطفال الفلسطينيين ونقل السفارات الى القدس وفوز الأغنية الاسرائيلية بمسابقة الأغاني الأوروبية (يوروفيجن)، هو مقطع يتعدى كافة الحدود لحد اعتباره "عداء للسامية"!

وبعث السفير الإسرائيلي في هولندا للقناة التي بثت المقطع أن "تقليد نيتاع برزيلاي كان جيّدا، ولكن نسب الجشع لليهود والسخرية من الطعام الحلال اليهودي (كوشير) هي ايحاءات لا سامية".

وأكد السفير أفيف شير أون في رسالته التي عبّر فيها عن سخط وغضب اسرائيل لهذا المقطع الذي أدته الكوميديانية الهولندية سانا فاليس دي بريس، "حرية التعبير، الصحافة والسخرية تشكل أسس مهمة في المجتمعات الديمقراطية والتعددية العلمانية، كتلك القائمة في هولندا واسرائيل. نحن نرسّخ ونحترم هذه الأسس، ولكن في هذا البرنامج تماديتم".

وأضاف السفير الإسرائيلي زاعما : "منذ قيامها قبل 70 عامًا، اسرائيل مضطرة للدفاع عن نفسها. نحن نحارب تنظيمات إرهابية كتنظيم حزب الله، داعش، وحماس في حرب قُتل فيها آلاف الاسرائيليين والفلسطينيين. هذه الحالة البائسة مستمرة منذ سنوات طويلة. لا يسعدنا قتل الفلسطينيين. فعندما يُقتل البشر - ولا يهم من اي جانب - نحن لا نضحك. ولا يتوجب عليكم أن تفعلوا ذلك أنتم" حسب تعبيره ..

وتابع مؤكدا "اضطرت اسرائيل في الأسابيع الأخيرة للدفاع عن نفسها من جديد، مرة أخرى دفع الأشخاص الثمن باهظًا بحياتهم - وأنتم حوّلت هذا الأمر الى نكتة. هذا المقطع الساخر الذي عُرض فيه توثيق مؤلم ومُحزن وقامع على خلفية الأغنية الاسرائيلية التي فازت بمسابقة اليوروفيجن (المسابقة الأوروبية للغناء) تمت بطريقة سيئة، بل إنها مضللة ومُخجلة. نعم نحن نتقبل النقد ونقوم بذلك بشكل دائم وبوتيرة عالية، ولكننا لا نجتاز الحدود، بينما أنتم قد اجتزتم كافة الحدود".

واتهم السفير هذا المقطع الساخر بالانحياز ضد اسرائيل "ولكن لمزيد الأسف، شمل هذا المقطع رموز وايحاءات لا سامية كالسخرية من الطعام الحلال اليهودي (كوشير) أو نسب الجشع لليهود. هذا الأمر غير مقبول علينا، بل إنه خطر جدًا".

من جانبها أكدت قناة التلفزيون الهولندية أنها لم تكن تقصد بث مقطع ساخر معادٍ للسامية. "الحديث يدور عن مقطع ساخر، تم فيه ربط فوز الأغنية الاسرائيلية بمسابقة الأغاني الأوروبية (يوروفيجن) مع المواجهات في قطاع غزة. يهدف المقطع الساخر الى التشكيك بسياسة اسرائيل وليس موجهًا ضد المجتمع اليهودي"!

استبدال كلمات الأغنية

بضمن المقطع الساخر تم استبدال كلمات الأغنية الاسرائيلية "توي" (لعبة - باللغة العربية) التي أدتها المغنية الاسرائيلية نيتاع برزيلاي في مسابقة الأغنية الأوروبية لتربط بين قتل الأطفال الفلسطينيين ونقل السفارات الى القدس.

وتقول كلمات المقطع الساخر "أنظروا إلي، أنا دولة طيّبة جدًا، زعماء العالم يأكلون من كفّي

وأنا أطفي كل حريق بقبلة

نحن نحتفل، هل ستأتي؟

بعد قليل في المسجد الأقصى، الواقف فارغ بأي حال

من حيفا الى البحر الميت، هناك سلاح وطعام حلال (كوشير)

تعالوا ارقصوا معي

الدولة محاطة براشقي الحجارة؟

إبنِ جدارًا كالذي يحلم به ترامب ليلًا - وألقِ عليهم الصواريخ"!