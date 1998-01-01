مدن فرنسية ترفع العلم الفلسطيني على مبانيها دعما لشعبنا وقضيته العادلة

باريس / وكالات /

في خطوة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني رفعت عدة مدن فرنسية العلم الفلسطيني الى جانب العلم الفرنسي على مباني البلديات فيها.

وتم رفع علم فلسطين على مبنى بلدية مدينة فيلنوف سان جورج، كما رفعت بلدية مدينة بورجونيه، العلم الفلسطيني في ساحتها الرئيسية، وكذلك فعلت مدينة كري الفرنسية التي رفعت علم فلسطين على واجهة مبنى البلدية الرئيسي مع لافتة وكتب عليها باللغة الفرنسية "دعماً للشعب الفلسطيني" وفقا لما نقلته وكالة "وفا".

ووجه سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، تحياته لرؤساء البلديات ولأبناء هذه المدن على تضامنهم مع شعب وقضية فلسطين العادلة، مؤكداً ان تضامن هذه المدن مع الشعب الفلسطيني هو وقوف مع الحق ضد الباطل ومع الحرية ضد الاحتلال ومع العدل ضد الظلم، وأن هذه المواقف ليست غريبة على المتمسكين بمبادئ الثورة الفرنسية الكبرى التي رسخت مبادئ الحرية والإخاء والمساواة، وليست غريبة على حركة التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني التي تمارس دورها التضامني مع فلسطين منذ سبعينيات القرن الماضي، وساهمت بشكل فعال في رفع مكانة القضية الفلسطينية لأن تكون في صدارة القضايا الدولية التي يهتم بها الشعب الفرنسي ويمارسها.

ودعا الهرفي جميع التشكيلات البلدية والمحلية والاقليمية في العالم أجمع بالسير على خطى البلديات الفرنسية في التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه لتعزيز صموده على أرضه حتى تحقيق اهدافه الوطنية في العودة والحرية وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس، والتي ستساهم تعزيز القيم الانسانية العليا في العدل والحرية والسلام.