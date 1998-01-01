هنية يهاتف أمير الكويت

غزة / سما /

قالت حركة حماس، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنّ رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية، تحدّث هاتفيًا مع الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأشاد بدور الكويت في مجلس الأمن، وبخطاب الأمير الكويتي في قمة منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول.

وأشار البيان إلى أنّ الأمير الكويتي هنّأ الشعب الفلسطيني بحلول شهر رمضان المبارك، وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الكويت قيادة وشعبًا. وقال "ما يصيبكم يصيبنا وما يهمّكم يهمّنا".

وأضاف الأمير الكويتي وفقًا لبيان حركة حماس، نحن معكم في هذه المسيرة حتى النهاية، والعالم كله يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه.