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تركيا تدعم جرحى غزة بمبلغ 1.2 مليون دولار

الأربعاء 23 مايو 2018 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تدعم جرحى غزة بمبلغ 1.2 مليون دولار



غزة / سما /

قال نائب رئيس الوزراء التركي، رجب أقداغ، الثلاثاء، إن بلاده أبرمت اتفاقًا مبدئيًا مع منظمة الصحة العالمية، تدعم بموجبه جرحى غزة بمبلغ 1.2 مليون دولار.

وأوضح “أقداغ”، خلال استقباله السفير الفلسطيني لدى أنقرة، فائد مصطفى، أن المبلغ ستسلمه وكالة الكوارث والطوارئ (أفاد) الحكومية للمنظمة الدولية، لفائدة جرحى قطاع غزة.

وأضاف أن الخطوة تأتي عقب رفض إسرائيل ومصر هبوط طائرات تركية في مطاراتهما لإسعاف جرحى القطاع إلى بلاده، الأسبوع الماضي.ولفت أقداغ أن وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) أنشأت مستشفى بقيمة 75 مليون دولار بغزة، مع توفير كافة احتياجاته.

وتابع: “للأسف لم يتم السماح لطائراتنا بالهبوط في مطارات إسرائيل ومصر، لتمكينها من نقل المصابين إلى تركيا لتلقي العلاج، ونعمل على استخدام وسائل بديلة لمساعدة الشعب الفلسطيني”.

#تركيا #جرحى #غزة

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