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الكنيست تناقش مجموعة قوانين جديدة ضد تركيا

الأربعاء 23 مايو 2018 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست تناقش مجموعة قوانين جديدة ضد تركيا



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للكنيست، ستناقش اليوم سلسلة من تشريعات القوانين جديدة ضد تركيا.

وبحسب القناة الثانية، سيناقش الكنيست مشروع قانون يقضي الاعتراف بـ"المجزرة" ضد الشعب الأرمني واستقلال الأقلية الكردية، وقانون ينص على حظر استيراد الإسمنت من تركيا، وقانون وقف الدعم المالي التركي للسكان بالقدس،

يشار الى أن هذه المواقف الإسرائيلية الجديدة ضد تركيا، تأتي في أعقاب مناصرة تركيا لقطاع غزة ، وقيامها بطرد السفير الإسرائيلي، احتجاجا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

#الكنيست #تركيا #غزة

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