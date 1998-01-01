صور: قافلة ثانية من المساعدات الطبية والغذائية المصرية تصل لغزة

غزة / سما /

سيّرت السلطات المصرية مساء الثلاثاء، قافلة ثانية من المساعدات الطبية والغذائية والمواد بالبترولية، لقطاع غزة، في إطار تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وتضمنت القافلة مستلزمات طبية لإمداد المستشفيات في غزة بالأدوية في ضوء النقص الذي تعاني منه، ومواد غذائية ومواد بترولية.

وتأتي هذه القافلة تجسيدًا لعمق الروابط والصلات التي تجمع الشعبين الشقيقين، وامتدادًا للدور الإنساني الذي تقوم به مصر لتخفيف المعاناة في ظل الظروف التي يعيشها سكان قطاع غزة، نتيجة للحصار والتصعيد الإسرائيلي الأخير.

وفي وقت سابق، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فتح معبر رفح طوال شهر رمضان المبارك. ومساء الجمعة الماضية حرى إدخال قافلة المساعدات المصرية الأولى لغزة.





















