قرقاش ينفي مساعدة بلاده لترامب في الفوز بالانتخابات

وكالات

: نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن تكون بلاده سعت إلى التأثير في انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وغرد قرقاش، في حسابه على "تويتر" وكتب: "ينبغي الانتباه إلى الحقائق بشأن التلميحات والتكهنات، لم تسع الإمارات مطلقا للتأثير على الانتخابات الأمريكية عام 2016".

وأضاف: "مثل أي حكومة صديقة للولايات المتحدة، فإن مسؤولي الإمارات اتصلوا بالموظفين والمستشارين في كلا الحملتين الرئاسيتين 2016 لتبادل المعلومات بشأن مواقف السياسة الخارجية للمرشحين".

ويأتي ذلك ردا على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، ذكر أن ابن ترامب التقى بمبعوث يمثل وليي عهد السعودية وأبو ظبي. وذكرت أن اجتماعا جرى في أغسطس 2016، قال فيه رجل الأعمال اللبناني الأمريكي جورج نادر لدونالد ترامب الابن، إن دول الخليج العربية حريصة على مساعدة والده في الفوز بالانتخابات.

وقال محامي ترامب الابن إن الاجتماع لم يسفر عن شيء، وأوضحت محامية نادر بأن موكلها: "تعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص وإنه سيواصل القيام بذلك".

ويباشر المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر التحقيق بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وما إذا كان الرئيس عطل سير العدالة بمحاولته إحباط تحقيق وزارة العدل في المسألة.

ونفى ترامب أي تواطؤ مع روسيا، ووصف التحقيق الذي يجريه مولر بأنه "حملة ملاحقة".