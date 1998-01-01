إندونيسيا تقرر حظر دخول الإسرائيليين لأراضيها تضامنا مع الفلسطينيين

وكالات

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، أن إندونيسيا ألغت إصدار تأشيرات للإسرائيليين، كما قررت حظر دخولهم إلى البلاد ردا على أحداث غزة الأخيرة.

وأوضح نحشون في تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "كليكليست"، أن إسرائيل تحاول حاليا ثني إندونسيا عن هذا القرار.

وأشار المصدران إلى أن قرار الحظر الإندونيسي دخل حيز التنفيذ بالفعل الأسبوع الماضى، إلى جانب إدانة إندونيسيا الشديدة لما ارتكبته إسرائيل من أعمال وحشية بحق الفلسطينيين خلال مجزرة غزة الأخيرة.

ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع إندونيسيا، لكن البلدين يحافظان على علاقات اقتصادية، ويمكن للإسرائيليين زيارة البلاد باستخدام تأشيرات سياحية مؤقتة وتأشيرات عمل.