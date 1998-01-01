موسيقار برازيلي يلغي حفلا في اسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين

عرب 48

ذكرت صحيفة "هآرتس، ان أشهر الموسيقيين والعازفين البرازيليين، غيلبيرتو غيل، قام بالغاء حفلا له كان مقررا في دولة الاحتلال.

ورغم أن الموسيقار البرازيلي لم يذكر بالاسم مجزرة "يوم الإثنين الأسود" التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، إلا أنه قال إن إسرائيل تمر في "أوقات حساسة" في إشارة واضحة إلى أحداث غزة.

واعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة عالميا بـ"BDS" أن هذا القرار يشكل مقاطعة لإسرائيل وأشادت به.

وجاء قرار الموسيقار غيل بعد أيام من قرار بول مكارتني العضو السابق في فرقة البيتلز بعدم التوجه إلى دولة الاحتلال لتسلم جائزة.