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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الأربعاء 23 مايو 2018 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة



غزة/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة نابلس واصيب شابان اخران في مواجهات اندلعت فجر اليوم في حي المخفية ومنطقة رأس العين .

وافاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من عمارة اشتيه في منطقة المخفيه بمدينة نابلس، فجر اليوم، بعد محاصرتها حيث يقطنها طلبة من جامعة النجاح، فيما جرى اقتحام حي راس العين الذي شهد مواجهات عنيفة.

واستهدف الشبّان  آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة، خلال اقتحامها بلدة عزّون شرق قلقيلية.

وتعرض مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم للاقتحام ذاته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهند ابراهيم عوض من مدينة حلحول، و الشاب مؤمن زوني، من مدينة الخليل.

#اعتقال #احتلال #الضفة

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