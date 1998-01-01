صور..طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف ميناء غزة البحري

غزة/سما/

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، موقع الشرطة البحرية في ميناء غزة البحري بصاروخين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وكذلك قصفت موقعا لكتائب القسام قرب المقبرة الشرقية شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية بان طائرات الاستطلاع استهدفت بصاروخين على الاقل، قاربين في ميناء غزة البحري غرب مدينة غزة دون وقوع اي اصابات.

وأكد شهود عيان ان القصف استهدف قاربين داخل حوض الميناء معدين لكسر الحصار على غزة.

هذا وشوهدت السنة النيران تشتعل داخل الميناء فيما هرعت قوات الدفاع المدني لاطفاء الحريق.









