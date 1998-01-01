القدس: الاحتلال الاسرائيلي يغلق باب العامود بالحواجز الحديدية

القدس المحتلة/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الليلة، محيط ومدرجات باب العامود، أحد أهم أبواب القدس القديمة بالحواجز الحديدية.

ووضعت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية لإغلاق المدرجات التي يجلس عليها المقدسيون كنوع من الترفيه والتنزه عادة في ساعات الليل بعد الخروج من المسجد الأقصى، خصوصًا خلال شهر رمضان.

وشمل الإغلاق جميع المدرجات في محيط باب العامود ولم يترك الاحتلال للمواطنين سوى ممر يوصلهم إلى باب العامود للدخول للبلدة القديمة.

ويأتي هذا الإجراء للتنغيص على المقدسيين في شهر رمضان وتعكير أجواء إحياء طقوسه.

وكانت قوات الاحتلال قد قمعت، قبل يومين، وقفة منددة بقتل الاحتلال للأسير الشهيد عزيز عويسات، نظمت قرب باب العمود بعد صلاة التراويح.