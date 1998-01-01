جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القناة العاشرة العبرية: صفقة القرن جاهزة.. وهذا هو موعد عرضها

الأربعاء 23 مايو 2018 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة العاشرة العبرية: صفقة القرن جاهزة.. وهذا هو موعد عرضها



القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 10 الإسرائيلية إن صفقة القرن التي سيطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهزة، والبيت الأبيض يناقش موعد وطريقة عرضها.

وأضافت القناة في تقرير لها ترجمته "شهاب"، "إن فريق السلام التابع للبيت الأبيض ويضم كبير مستشاري ترامب جارد كوشنر والمبعوث الخاص جيسون جرينبلات والسفير الأمريكي لدى "إسرائيل" دفيد فريدمان، قد وضعوا اللمسات الأخيرة على خطة ترامب".

ونقلت القناة عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم: "إنه لن يتم تقديمها في شهر رمضان وفي غضون ثلاثة أسابيع سيتخذ ترامب قرار تقديمها".

ولفتت الى أن مستشاري ترامب يناقشون إذا ما كان التوقيت الحالي مناسب لتقديم الصفقة، وقال مسؤول بالبيت الأبيض "نحن في وسط مناقشات بشأن موعد نشر الخطة.. سيتم تحديد هذا وفقاً للظروف على الأرض".

وأشارت القناة الى ما أسمتها عدة عقبات أمام القرار الأمريكي لطرح الصفقة الآن، تتمثل في مقاطعة القيادة الفلسطينية للبيت الأبيض منذ 5 شهور وعدم استعدادها للوساطة الأمريكية للمفاوضات، فضلاً عن التحركات الأخيرة بشأن مسيرات العودة في غزة.

أما من جانب "إسرائيل"، فإن نتنياهو مهتم في المقام الأول بالبرنامج النووي الإيراني وفي وقف إنشاء القواعد الإيرانية في سوريا، كما أن ائتلافه اليميني ليس لديه شهية لخطط سلام تتضمن "تنازلات للفلسطينيين"، على حد زعمها.

#صفقة القرن #ترامب

أخبار ذات صلة

ترامب

القناة العاشرة : ترامب يدرس إعلان "صفقة القرن" رغم القطيعة مع الفلسطينيين

القناة العاشرة العبرية: خطة لإدخال عمال من غزة لاسرائيل

محاولة اغتيال أبو نعيم

القناة العبرية العاشرة تزعم: المخابرات المصرية تشارك بتحقيقات محاولة اغتيال أبو نعيم

عباس- ارشيف

صفقة القرن.. ما هي بنودها وما مصيير حماس وإيران ؟

ترامب

موقع تيك ديبكا: ترامب قرر ان يؤجل صفقة القرن

ترامب وصهره كوشنير

«صفقة القرن» تطبق على مرحلتين وترامب قرر تأجيلها الى أجل غير مسمى

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : تلفزيون فلسطين يبث مقطعا مصورا للرئيس عباس وهو يتجول في المستشفى

القرني يحذف تغريدة قديمة عن القدس .. لماذا؟

صحيفة: توافق متعدد الأطراف بشأن غزة يفصل الإنساني عن السياسي

وزيرة دنماركية للمسلمين: صيامكم خطر علينا

مفوض الاونروا : غزة تعيش اكبر كارثة انسانية وصحية ويجب التحرك دوليا لانقاذ الاوضاع

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: إيران اطلقت 32 صاروخا تجاه الأراضي الإسرائيلية بالجولان

ابومرزوق: العودة للمصالحة يبدأ بالتراجع عن كل العقوبات المفروضة على غزة

الأخبار الرئيسية

قصف- ارشيف

صور..طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف ميناء غزة البحري

ترابين ونتنياهو

"صفقة القرن" تتوسع لتشمل "خطة مارشال لغزة" مقابل هدنة دائمة

الكابينت

نتنياهو ينقل اجتماعات المجلس الوزاري المصغر إلى خندق محصن تحت الارض والسبب ؟؟

القسام- ارشيف

الحياة اللندنية: حماس أكدت محافظتها على الهدنة مع إسرائيل

مفوض الاونروا : غزة تعيش اكبر كارثة انسانية وصحية ويجب التحرك دوليا لانقاذ الاوضاع