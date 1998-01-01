القناة العاشرة العبرية: صفقة القرن جاهزة.. وهذا هو موعد عرضها

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 10 الإسرائيلية إن صفقة القرن التي سيطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهزة، والبيت الأبيض يناقش موعد وطريقة عرضها.

وأضافت القناة في تقرير لها ترجمته "شهاب"، "إن فريق السلام التابع للبيت الأبيض ويضم كبير مستشاري ترامب جارد كوشنر والمبعوث الخاص جيسون جرينبلات والسفير الأمريكي لدى "إسرائيل" دفيد فريدمان، قد وضعوا اللمسات الأخيرة على خطة ترامب".

ونقلت القناة عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم: "إنه لن يتم تقديمها في شهر رمضان وفي غضون ثلاثة أسابيع سيتخذ ترامب قرار تقديمها".

ولفتت الى أن مستشاري ترامب يناقشون إذا ما كان التوقيت الحالي مناسب لتقديم الصفقة، وقال مسؤول بالبيت الأبيض "نحن في وسط مناقشات بشأن موعد نشر الخطة.. سيتم تحديد هذا وفقاً للظروف على الأرض".

وأشارت القناة الى ما أسمتها عدة عقبات أمام القرار الأمريكي لطرح الصفقة الآن، تتمثل في مقاطعة القيادة الفلسطينية للبيت الأبيض منذ 5 شهور وعدم استعدادها للوساطة الأمريكية للمفاوضات، فضلاً عن التحركات الأخيرة بشأن مسيرات العودة في غزة.

أما من جانب "إسرائيل"، فإن نتنياهو مهتم في المقام الأول بالبرنامج النووي الإيراني وفي وقف إنشاء القواعد الإيرانية في سوريا، كما أن ائتلافه اليميني ليس لديه شهية لخطط سلام تتضمن "تنازلات للفلسطينيين"، على حد زعمها.