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العفاسي يصف حماس بـ "الخونة" ويبرر "الصلح" مع "إسرائيل"

الأربعاء 23 مايو 2018 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العفاسي يصف حماس بـ "الخونة" ويبرر "الصلح" مع "إسرائيل"



دبي / وكالات /

هاجم شاري العفاسي ، حركة حماس واصفاً اياها  بـ "الخونة"، بينما برر ما أسماه "الصلح" مع اليهود.

وقال العفاسي في تغريدة على حسابه، "دماء الأبرياء عزيزة لا نفرق بينها في فلسطين أو سوريا أو بورما وفي كل مكان، ولا يصدّق الخونة التي تتحالف مع قتلة المسلمين في #سوريا إلا المغفل الساذج".

وأضاف: "لا يحق للخونة في #حماس المزايدة على دماء المسلمين في غزة وهم يفرطون في دماء المسلمين في #سوريا ويتغزلون في بشار"

وفي تغريدة ثانية، قال: "الإخونجي إمعة مؤدلج يبرر التطبيع لدول ويتكهن بالتطبيع ويحذر منه

لدول أخرى، انها دوافع واتهامات وفزّاعات حزبية بلا أدلة".

وأضاف: "التطبيع ليس مصطلحاً شرعياً بل هو مصطلح سياسي مطاط غير منضبط، أما الصلح فهو من هدي النبي ﷺ في حال الضعف كما فعل في صلح الحديبية مع المشركين حتى فتح مكة"

#حماس #العفاسي

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