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توقيع اتفاقية لبناء انظمة طاقة شمسية في 42 مدرسة في الخليل وحلحول

الثلاثاء 22 مايو 2018 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

وقع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع بناء أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مدارس تقع ضمن منطقة امتياز كهرباء الخليل، بحضور محافظ محافظة الخليل كامل حميد، ومدير عام كهرباء الخليل عبد الرؤوف الشيخ، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وقال رئيس بلدية الخليل، إن المشروع يستهدف 36 مدرسة في مدينة الخليل و 6 مدارس في حلحول، بحيث سيتم تركيب أنظمة شمسية على أسطحها بقدرة تصل لحوالي 60 كيلو واط لكل منها، مشيرا الى اختيار تلك المدارس بعد زيارات ميدانية لجميع مدارس منقطة امتياز كهرباء الخليل واختيار المدارس التي تصلح فنيا لإقامة هذه الأنظمة، مبينا ان تكلفة المشروع بلغت 4 مليون دولار تقريبا.

وأضاف أبو سنينة، أنه ومن خلال هذه الاتفاقية سيتم إنشاء شركة تطويرية للمشروع يكون مقرها مدينة الخليل ومسؤوليتها بناء تلك الأنظمة على المدارس التي تم اختيارها وتشغيلها وصيانتها بالتعاون مع طواقم كهرباء الخليل.

وأوضح مدير عام كهرباء الخليل عبد الرؤوف الشيخ، أنه من المتوقع أن تصل قدرة أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح تلك المدارس حوالي 3 ميجاواط، ومن المتوقع أن تحقق هذه الأنظمة توفيرا في فواتير الكهرباء للمدارس المختارة.

بدوره، بين رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، أن الصندوق أنشأ شركة "مصادر" لتقود برنامجاً استثماريا في قطاع الطاقة بحجم 2.2 مليار دولار امريكي، مضيفا ان "مصادر" تنفذ برنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية والهادف لإنتاج 200 ميجاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية على مدى 8 سنوات، مشيرا الى ان بلدية الخليل هي البلدية الأولى في الوطن التي يوقع معها مثل هذا الاتفاق.

#اتفاقية #طاقة شمسية

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