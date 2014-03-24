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محكمة اسرائيلية تقرر اجراء فحص لمعرفة اسباب استشهاد الاسير عويسات

الثلاثاء 22 مايو 2018 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة اسرائيلية تقرر اجراء فحص لمعرفة اسباب استشهاد الاسير عويسات



رام الله /سما/

 قال مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ إياد مسك، أن محكمة الصلح الإسرائيلية في ريشون لتسيون، والتي انهت جلستها قبل قليل للرد على طلب الهيئة بتشريح وتسليم جثمان الشهيد عزيز عويسات، أنها قررت إجراء فحص خارجي لجثمان الشهيد لمعرفة أسباب إستشهاده.

واوضح مسك أن المحكمة ستعتمد على نتائج الفحص الخارجي للجثمان، وانه في حال تعذر معرفة أسباب الوفاة، سيتم تحويل الجثمان للتشريح.واكدت مسك ان قرار المحكمة تضمن الموافقة على حضور طبيب فلسطيني عملية التشريح في حال تم اللجوء الى ذلك، بحيث ستعقد المحكمة جلسة في وقت لاحق حتى يتم إتخاذ القرار النهائي والمبني على نتائج الفحص الخارجي.

يذكر أن الأسير الشهيد عويسات اعتقل بتاريخ 24/3/2014، وحكم بالسجن لـ 30 عاما، أصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الإعتداء المبرح والهمجي عليه من قبل قوات القمع في سجن ايشل بتاريخ 2/5/2018، حيث دخل في غيبوبة مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مشفى الرملة ومنها الى مشفى أساف هروفية، الا أن حالته الصحية تدهورت أكثر، لينقل بعد ذلك الى مشفى "تل هشومير" الإسرائيلي بوضع حرج، وقبل أيام قليلة تم إعادته الى مستشفى أساف هروفيه والتي أستشهد فيها.

#عويسات #نادي الاسير #الاحتلال #سجن

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